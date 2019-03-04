В Калининграде появилась первая в регионе ледовая арена для кёрлинга

Первая в регионе специализированная Ледовая арена для занятий керлингом появилась в Калининграде. Игровое поле открыли в новом ФОКе на улице Бассейной. Для тренировок и соревнований по керлингу подготовлено две дорожки. "Поле буквально сияет глянцем", — рассказывает корреспондент ГТРК "Калининград".

Многофункциональный ледовый комплекс общей площадью семь тысяч квадратных метров позволит также заниматься другими зимними видами спорта. В спортивном сооружении есть отдельная арена — для фигурного катания и хоккея. Заниматься смогут более четырехсот воспитанников ДЮСШ по хоккею.

Здесь все устроено удобно: отдельное помещение для сушки амуниции, пять раздевалок с душевыми, две тренерские комнаты. Обустроены трибуны для зрителей, на сто шестьдесят мест. ФОК рассчитан на проведение соревнований разного уровня.