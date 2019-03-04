В Китае мультяшная певица-голограмма дала стадионный концерт. Видео

В китайском Шанхае состоялся концерт рисованной певицы-голограммы Луо Тяньи. Мультяшной артистке аккомпанировал известный в стране пианист-виртуоз Лан Лан. Стоимость билетов на стадионное шоу превышала 235 долларов, сообщает SCMP.

Ранее в Китае подобных концертов не было. Уникальное шоу готовилось полгода командой из 200 человек. Концерт длился два с половиной часа, билеты на него были раскуплены еще в конце 2018 года.

Движения и выражение лица "артистки" создавалось с помощью технологий трехмерного моделирования и захвата движения.

Виртуальная певица не только пела и танцевала, но и общалась с залом. Для этого за кулисами работала актриса озвучания и танцовщица.