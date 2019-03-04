Трое убийц борца Юрия Власко получили тюремные сроки от 12 до 17 лет

Верховный суд Бурятии приговорил троих убийц известного борца Юрия Власко к лишению свободы на срок от 12 до 17 лет.

"Приговором суда Евгению Мункуеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Антону Санжиеву — в виде 16,5 года лишения свободы, Евгению Бадмаеву — в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте республиканского Следственного управления СК РФ.

Напомним, убийство борца произошло 29 июля 2017 года возле Горячинска, когда Власко по просьбе знакомого вмешался в конфликт с группой молодых людей. Во время переговоров на борца внезапно напали двое противников, один из них ударил его ножом в грудь, второй нанес множество ударов металлическим прутом по голове.