4 марта исполнился ровно год с момента сообщения об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Полиция обнаружила Скрипалей на скамейке недалеко от ресторана, в котором они обедали. Скрипали были без сознания. Позже выяснилось, что они стали жертвами нервно-паралитического газа "Новичок".

"Целый год 13 тысяч сотрудников химических, радиактивных и биологических служб зачищали 45-тысячный город", — рассказала в эфире программы "60 минут" Ольга Скабеева, которая поехала в Великобританию, чтобы на месте изучить результаты расследования инцидента. Она встретилась с послом России в Великобритании Александром Яковенко, который заявил, что "на сегодняшний день никто не знает, что произошло в Солсбери. Нам только известно, что закончилась зачистка города, в результате которой уничтожены все вещественные доказательства. Все концы в воду". До сих пор не опубликованы результаты расследования загадочного отравления. Атмосфера секретности подталкивает к выводу, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль было мощной антироссийской провокацией, считают в посольстве России в Лондоне.

"Дом Сергея Скрипаля затянут белой непроницаемой тканью, но через отверстие видно, что он практически разобран. Найти ту самую ручку от двери, которую якобы опрыскали ядом, невозможно. Как, впрочем, нельзя увидеть и ту злополучную лавочку, на которой обнаружили Скрипалей. Ее тоже ликвидировали", — рассказывает Ольга.



Она побывала в ресторане "Zizzi", где также были обнаружены следы "Новичка". В нем обедали Юлия и Сергей Скрипаль в день отравления. "Ресторан был закрыт на целых восемь месяцев, но и сейчас не пользуется популярностью".

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса «Новичок». Лондон обвинил в покушении Москву, а позже власти нашли и подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению Британии, эти мужчины работают на ГРУ.

Москва отвергает все обвинения и утверждает, что британская сторона отказывается от сотрудничества по этому делу.