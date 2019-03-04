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4 марта 201915:20

Набиуллина разъяснила, чем ипотечные каникулы лучше страхования кредита

Ипотечные каникулы в случае наступления у заемщика сложной жизненной ситуации, введение которых сейчас обсуждают в РФ, имеет ряд преимуществ перед страхованием кредита, например, они не требуют регистрации на бирже занятости для потерявших работу россиян.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она рассказала, что если застрахованный россиянин теряет работу, ему нужно идти на биржу занятости для регистрации, но не все делают это, ища заработок по своим каналам – как правило, несколько месяцев.

По словам Набиуллиной, если отечественное законодательство разрешит брать полугодовые финансовые каникулы, это позволит гражданам более уверенно брать ипотечные кредиты, не опасаясь, что в случае потери работы они попадут в долговую кабалу.

В декабре 2018 года ЦБ предложил идею введения ипотечных каникул в виде отсрочки платежей в случае наступления сложной ситуации — например, если заемщик потерял работу, а его платежи превышают 50% текущего дохода. Инициативу не поддержали руководители крупнейших российских банков, посчитавших, что на случай ЧП есть такой продукт, как страхование кредита.

Между тем, по словам руководителя думского комитета по финансовыми рынкам Анатолия Аксакова, законопроект ЦБ может быть принят в первом квартале 2019 года.

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