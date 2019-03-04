Россия может передать Индии еще одну атомную подлодку

Россия планирует поставить Индии атомную подводную лодку проекта 971. Контракт могут подписать уже 7 марта, корабль передадут в лизинг. Предположительная стоимость – 3 миллиарда долларов, сообщает газета Economic Times.

К продаже подлодку будут готовить до 2025 года: проведут модернизацию, в частности, заказчик просит поставить на нее свои системы связи. Это, кстати, уже вторая подводная лодка проекта 971, поставленная в Индию. Первую передали в лизинг на 10 лет в 2012 году.

Проект 971 – это многоцелевые субмарины, предназначенные для борьбы как с морскими, так и с сухопутными целями. Длина корабля – 113 метров, водоизмещение – более 8 тысяч тонн. На подлодке установлены 8 торпедных аппаратов, из которых можно запускать как торпеды, так и крылатые ракеты. Плюс проект 971 оснащен спасательной камерой. Она позволяет всему экипажу покинуть терпящую бедствие субмарину.