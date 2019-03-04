Мэй приехала в Солсбери в годовщину атаки на Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала 4 марта в Солсбери, где ровно год назад отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Мэй посетила два магазина, расположенных рядом с собором, и пообщалась с местными жителями, сообщает "Интерфакс".

В заявлении, выпущенном по случаю годовщины инцидента, говорится, что на улицы Солсбери вновь вернулись тысячи туристов, а город строит благополучное будущее.

В этот день все мысли британского премьера – с пострадавшими в результате инцидентов в Солсбери и Эймсбери, а также с их близкими и друзьями. Премьер отметила работу экстренных и госслужб, принимавших участие в операции по очищению города от отравляющих веществ, и "отдала должное духу жителей" Солсбери.

При этом в аккаунте Мэй в Twitter сообщение о Солсбери сопровождалось фотографией британского города Бат. Твит через некоторое время удалили и заменили его на сообщение с фотографией двери Даунинг-стрит, 10 – резиденции главы правительства.