Смерть Кита Флинта из The Prodigy назвали самоубийством

В официальном "Инстаграме" британской группы The Prodigy появилась информация о том, что 49-летний вокалист команды совершил самоубийство. Ранее полиция сообщала, что не нашла в смерти музыканта "ничего подозрительного".

"Я не могу поверить в то, что наш брат Кит покончил с собой на выходных. Я в шоке, я страшно зол, я убит горем и не понимаю, что происходит", — отмечается в подписи к последнему снимку в "Инстаграме" группы.

Журналисты считают, что этот текст, скорее всего, написал экс-коллега Флинта по The Prodigy Лиам Хоулетт.

Кит Флинт был найден мертвым у себя дома в британском городе Данмоу, графство Эссекс. Ранее в полиции заявила, что смерть музыканта наступила в результате естественных причин.

Флинт был в составе The Prodigy с 1990 года, когда группа только собралась. Сначала он был просто танцором, но позже спел в песне Firestarter, ставшей хитом.