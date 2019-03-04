СК назвал причину смерти Децла

Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл) умер из-за острой сердечной недостаточности, ставшей осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы, говорится в сообщении пресс-службы управления СКР по Удмуртии.

Судебно-медицинская экспертиза не нашла у певца никаких телесных повреждений.

Децл скончался в ночь 3 февраля после выступления на частном концерте в Ижевске в возрасте 35 лет.