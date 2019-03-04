В Британии появится первая тюрьма для трансгендеров

Представители британского Минюста открывают в Лондоне специальную тюрьму для трансгендеров. Она будет находиться во флигеле одного из исправительных учреждений на юге британской столицы. Первыми заключенными этого отделения станут три преступника, которые родились мужчинами, но считают себя женщинами, сообщает британская телерадиокомпания BBC.



Цель создания тюрьмы для трансгендеров – сделать так, чтобы у преступников, родившихся мужчинами, не было доступа к женщинам.



Открыть такую тюрьму британские власти решили после жуткого инцидента, который произошел в тюрьме графства Западный Йоркшир. Заключенный-трансгендер по имени Карен Уайт три месяца насиловал двух своих сокамерниц.



Несмотря на то, что Уайт называл себя женщиной и одевался в женскую одежду, он не делал операций по смене пола и не принимал никаких гормональных препаратов.

Британские журналисты отмечают, что половина всех заключенных-трансгендеров в стране попадают за решетку за разные формы сексуального насилия.