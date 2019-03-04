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Универсиада-2019 в Красноярске 37 минут назад
4 марта 201917:25
Хоккей с мячом. Россияне на Универсиаде разгромили норвежцев
Сборная России по хоккею с мячом во втором матче зимней Универсиады в Красноярске разгромила команду Норвегии со счетом 9:1.
В составе российской команды дубли оформили Богдан Павенский, Егор Дашков и Сергей Ган, еще по мячу забили Владислав Кузнецов, Михаил Сергеев и Денис Петров. У сборной Норвегии отличился Бендик Серенсен.
В другом матче дня сборная Швеции обыграла команду Казахстана со счетом 13:1.
Таким образом по итогам двух туров россияне имеют четыре балла в активе и уступают шведам, в активе которых шесть очков после трех игр. Третьими идут финны (два очка после двух матчей), четвертыми — норвежцы (0, 2), пятыми — казахстанцы (0, 3).
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