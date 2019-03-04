Двухлетний ребенок в Москве скончался от травмы головы

Прохожие нашли двухлетнего мальчика с травмой головы на Большой Черемушкинской улице в Москве.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в медицинских службах столицы.

Собеседник агентства рассказал, что ребенок был найден на Большой Черемушкинской улице. Мальчика принесли в офис одной из организаций, расположенной неподалеку и вызвали скорую помощь. Однако малыш ребенок скончался до прибытия врачей.

Медики передадут все материалы о происшествии в правоохранительные органы.