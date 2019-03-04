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Ситуация на Украине 1 час назад
На крыше киевского офиса Зеленского обнаружили прослушку
За кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским следили. Прослушивающие устройства киевская полиция обнаружила на крыше офиса кандидата на высший государственный пост. Неизвестные попытались установить оборудование для прослушки на крыше здания на Белорусской улице.
Полиция прибыла как раз в момент, когда это оборудование монтировалось. Полицейские проверили коробки с оборудованием и пришли к выводу, что оно не взрывоопасно. Однако, прослушивающая аппаратура была изъята и передана Службе безопасности Украины, подчеркнул украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Эту технику нельзя купить в интернете или на базаре. Она продается только субъектам оперативно-розыскной деятельности, имеющим лицензию, выдаваемую СБУ", — цитирует РИА Новости заявление депутата Верховной рады, члена коллегии МВД Антона Геращенко.
Полиция возбудила уголовное производство по статье о незаконном использовании специальных технических средств получения информации. По этой статье наказание предусматривает до четырех лет лишения свободы.
На Украине 31 марта 2019 года пройдут президентские выборы. На пост президента претендуют 44 кандидата. Это рекорд за всю историю украинских выборов. Впрочем, ряды кандидатов редеют: 1 марта свою кандидатуру в пользу экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко снял мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой. В пользу Гриценко также решил снять свою кандидатуру предприниматель и журналист, выдвиженец партии "Сила людей" Дмитрий Гнап.
По опросам общественного мнения, в тройку лидеров входят депутат Рады и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комик, актер и телеведущий Владимир Зеленский, а также действующий президент страны – Петр Порошенко. При этом ряд экстравагантных выходок Порошенко привел к снижению его электорального рейтинга.
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