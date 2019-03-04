Универсиада. Российские хоккеистки разгромили японок

Женская сборная России по хоккею с шайбой выиграла свой третий матч на проходящей в Красноярске Универсиаде. Наши девушки разгромили команду Японии со счетом 8:1.

В составе россиянок дубль оформила Нина Пирогова, еще по шайбе забросили Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Ландыш Фаляхова, Валерия Павлова, Оксана Братищева и Надежда Морозова. У японской команды отличилась Чика Отаки.

Ранее российские хоккеистки на Универсиаде разгромили команды Швейцарии (10:0) и Китая (13:0). В следующем матче россиянки 6 марта сыграют с командой США.