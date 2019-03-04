Универсиада. В понедельник Россия взяла 17 медалей из 30 разыгрываемых

В Красноярске завершился второй медальный день зимней Универсиада. По его итогам сборная России завоевала 17 из 30 разыгрываемых наград.

Золото завоевали лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин, биатлонисты Никита Поршнев и Наталья Гербулова, а также Владислав Киселев в лыжном ориентировании.

Всего по итогам двух медальных дней в активе россиян 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. Российская сборная уверенно лидирует в общекомандном зачете. Второе место в нем делят сборные Австрии и Белоруссии, имеющие в активе по две золотые медали.