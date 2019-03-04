Легенда НХЛ Тед Линдсей скончался в возрасте 93 лет

Легенда Национальной хоккейной лиги и клуба "Детройт Ред Уингз" Тед Линдсей скончался в возрасте 93 лет. Канадский нападающий завоевал четыре Кубка Стэнли.

Как напоминает пресс-служба НХЛ, Линдсей был одним из создателей профсоюза игроков лиги, защищающего интересы хоккеистов​​​. Кроме того, в его честь назван приз ("Тед Линдсей Эворд"), который по итогам каждого сезона вручается лучшему хоккеисту по мнению членов профсоюза.

В разные годы этот приз доставался Александру Овечкину (трижды) и Евгению Малкину.

Ранее Линдсей вошел в числе 100 лучших игроков в истории лиги и был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.