Сотрудника предприятия "Роскосмоса" уволят за оскорбление жителей хрущевок

Руководство ФГУП "Организация "Агат" (головной финансовый институт "Роскосмоса") приняло решение уволить сотрудника Станислава Жаркова, оскорбительно отозвавшегося о жителях московских хрущевок.

Причиной скандала стал пост Жаркова в Facebook, где он назвал жильцов таких домов "скотобазой", которая "бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам". Речь в споре шла о переселении людей на нынешнюю территорию Центра Хруничева, где планируется построить новые дома. По мнению Жаркова, жители старых домов будут портить новое жилье.

Высказывания получили широкую огласку в СМИ и вызвали бурную реакцию общественности. Созданная в "Роскосмосе" комиссия по этике рекомендовала уволить некорректного сотрудника.

"Руководство ФГУП "Организация "Агат" поддержало инициативу "Роскосмоса" и сегодня было принято решение об увольнении", — сообщили РИА Новости на предприятии.

Сам Жарков ранее уже извинился за свои слова, призвав рассматривать их как исключительно личное мнение, и удалил свой аккаунт из Facebook.