Скрытое очарование: физики поймали новую необычную частицу

Громкое открытие: физики нашли новую элементарную частицу 3(1D), которая относится к классу чармониев. Слово образовано от английского charm — очарование. Открытие подтвердило — теория строения вещества верна. В теории ученые знали, что частица есть, но поймать не могли. Помогли эксперименты на Большом адронном коллайдере. Их проводила группа ученых, в которую входили представители Новосибирского государственного университета и Курчатовского института.

Сегодня физики знают уже больше десяти подобных частиц, однако новое состояние кваркония получено впервые, отмечает телеканал "Россия 24". Наличие одной из 18 частиц кваркония было предсказано теоретически, но теперь ее впервые удалось поймать за хвост.

"Это частица из очарованного кварка и очарованного антикварка. Такая у нас замечательная терминология. И они очень-очень быстро вращаются один вокруг другого. Это достаточно быстрый процесс, и очень необычный, — поясняет старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики НИЦ "Курчатовский институт" Иван Беляев. — Эта частица имеет не просто очарование, она имеет скрытое очарование, потому что она содержит один очарованный кварк и один антиочарованный кварк или очарованный антикварк. Поэтому очарование — минус 1. Поэтому суммарно очарования нет. То есть оно есть, но это скрытое очарование".

"Открытие этой частицы позволяет закрыть белые пятна стандартной модели. Стандартная модель была предложена в 1964 году. Это такой прекрасный теоретический инструмент, который позволяет описывать всю совокупность знаний, которая у нас есть по физике элементарных частиц. В этой модели сделано много предсказаний. И вот как раз обнаружение этой частицы — еще одно белое пятно теоретической модели, которое именно подтверждает ее", — продолжил первый заместитель директора по науке НИЦ "Курчатовский институт" Виктор Егорычев.

Большой адронный коллайдер был открыт в 2008 году. Этот крупнейший в мире ускоритель элементарных частиц был построен на территории ЦЕРН — Европейской организации по ядерным исследованиям. Коллайдер залегает под землёй на французско-швейцарской границе. Сталкивая протоны и тяжелые ядра атомов на высоких скоростях, ученые получают новые элементарные частицы.

Возможно, эксперименты помогут физикам приблизиться к разгадке Большого взрыва и больше узнать о том, как устроена Вселенная. Российские ученые давно вносят свой весомый вклад в исследования: на коллайдере работают специалисты из Института ядерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета.