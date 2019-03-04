Хуан Гуайдо вернулся в Каракас

Оппозиционный венесуэльский политик Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом страны, сообщил о возвращении в Каракас. По данным СМИ, он прилетел рейсом из Панамы.

"Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу", — написал он на своей страничке в Twitter.

23 января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали США и ряд европейских стран. США и ряд других латиноамериканских и европейских стран признали его главой Венесуэлы. Россия высказалась в поддержку законнно избранного президента Николаса Мадуро.

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако 22 февраля ему удалось покинуть Венесуэлу. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, напоминает ТАСС.

За нарушение запрета на выезд из страны Гуайдо может грозить до 30 лет тюрьмы. Однако Евросоюз предупредил режим президента Николаса Мадуро о неприкосновенности оппозиционера как члена Национального собрания.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США и их союзники дадут решительный ответ, если руководство Венесуэлы задержит Хуана Гуайдо.