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Отравление Скрипалей 38 минут назад

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4 марта 201920:57 Александр Хабаров

Спустя год Скрипалей по-прежнему прячут от посторонних

Годовщину истории, которая столько раз помогла в практически безвыходных ситуациях, Тереза Мэй отметила в Солсбери. И написала о визите в Twitter. Но перепутала соборы, разместив фото другого английского городка — Бат.

Год назад на этом месте началась история так называемого отравления в Солсбери. Тогда здесь стояла скамейка, на которой обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, после чего разгорелся крупный международный скандал.

Хотя жители Солсбери до сих пор не понимают до конца, что здесь случилось.

"Никто нам толком ничего не объяснял: ни когда это все случилось, ни сейчас", — говорит Генри, владелец лавки морепродуктов.

В годовщину инцидента сюда приехала Тереза Мэй, чтобы поблагодарить всех, кто чистил город от "Новичка".

Но в ободряющем твите премьера вместо Солсбери была фотография города Бат, публикацию поспешно удалили.

"Произошла ошибка, которую уже исправили. Сегодня в Солсбери я увидела потрясающий дух и силу воли местных жителей", — заявила британский премьер-министр.

Где находятся Скрипали и живы ли они вообще — неизвестно. Исчез из поля зрения еще один пострадавший — наркоман Чарли Роули. Его дом заколочен. Подруга Роули, как утверждается, скончалась от "Новичка". Тело Дон Стерджесс сожгли в лаборатории Портон Даун военные химики.

В интервью The Guardian ее родители обвинили британское правительство в сокрытии информации по этом делу, но развивать эту историю они уже не хотят.

"Мы решили больше не общаться с прессой", — заявили они.

Английской прессе запрещено упоминать имя бывшего сотрудника британской разведки Пабло Миллера, который еще в 90-е годы завербовал Сергея Скрипаля.

"Миллер может оказаться ключевой фигурой для того, чтобы понять, почему было совершено покушение на Скрипаля. Возможно, власти исходят из соображений его безопасности. Но с другой стороны, его имя было известно уже давно, так что это решение властей выглядит странно", — заявил Марк Холлингсуорт, автор книги "Лондонград. Из России с наличными".

Один из бывших агентов Миллера, Вячеслав Жарко, считает, что Скрипаль помогал британцам составлять скандальное досье на Трампа и пострадал из-за этого.

"Либо его решили зачистить заказчики, либо это могла быть месть со стороны компании Трампа, потому что у него тоже своя безопасность очень мощная. Ну, я считаю, что это очень такая самая правильная версия, которая только может быть", — отметил Жарко.

Интересно, что Пабло Миллер оказался в одном списке с заместителем директора лаборатории Портон Даун, откуда в марте прошлого года пошла информация про "Новичок". Документ выложили хакеры Anonymous, взломав файлы британского института госуправления, который координирует здесь антироссийскую пропаганду.

Один из последних перлов местных пропагандистов — статья в газете The Mail on Sunday, обвиняющая в шпионаже российского посла.

"Предпринята фронтальная атака на посольство и сотрудников, с тем чтобы сделать их "токсичными", с тем, чтобы сказать, что здесь работают только шпионы. Это, конечно, возмутительно", — заявил Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании.

Британскую прессу при этом совершенно не беспокоит, что дочь Сергея Скрипаля Юлию могут против ее воли использовать в шпионских играх.

"У нее есть подруга, которую зовут Гульнара. Она последний раз с Юлей виделась в июне месяце. Была сделана такая акция, что Гульнара приехала, Юлю привезли, они с ней встретились и потом Юлю увезли", — считает Виктория Скрипаль.

"Последний раз она звонила, когда у бабушки был юбилей, поздравила, сказала, что папа позвонит через три дня матери. Но он так и не позвонил", — рассказала Елена Скрипаль, кузина Юлии Скрипаль.

Соседи по московскому дому, где находится квартира Юлии Скрипаль, рассказали, как недавно эвакуировали ее машину.

"Машина стояла рядом с моей. Я выбежал, потому что они могли ее зацепить. Он говорит, что родственник и ее забирает", — рассказал сосед.

Спецслужбы прячут бывшего двойного агента от посторонних глаз. Скотланд-Ярд что-то расследует. Судя по тому, что представители полиции спустя год все еще призывают на помощь возможных свидетелей, особыми успехами похвастаться им пока нельзя.

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