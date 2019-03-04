Тема:
Отравление Скрипалей 38 минут назад
Спустя год Скрипалей по-прежнему прячут от посторонних
Годовщину истории, которая столько раз помогла в практически безвыходных ситуациях, Тереза Мэй отметила в Солсбери. И написала о визите в Twitter. Но перепутала соборы, разместив фото другого английского городка — Бат.
Год назад на этом месте началась история так называемого отравления в Солсбери. Тогда здесь стояла скамейка, на которой обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, после чего разгорелся крупный международный скандал.
Хотя жители Солсбери до сих пор не понимают до конца, что здесь случилось.
"Никто нам толком ничего не объяснял: ни когда это все случилось, ни сейчас", — говорит Генри, владелец лавки морепродуктов.
В годовщину инцидента сюда приехала Тереза Мэй, чтобы поблагодарить всех, кто чистил город от "Новичка".
Но в ободряющем твите премьера вместо Солсбери была фотография города Бат, публикацию поспешно удалили.
"Произошла ошибка, которую уже исправили. Сегодня в Солсбери я увидела потрясающий дух и силу воли местных жителей", — заявила британский премьер-министр.
Где находятся Скрипали и живы ли они вообще — неизвестно. Исчез из поля зрения еще один пострадавший — наркоман Чарли Роули. Его дом заколочен. Подруга Роули, как утверждается, скончалась от "Новичка". Тело Дон Стерджесс сожгли в лаборатории Портон Даун военные химики.
В интервью The Guardian ее родители обвинили британское правительство в сокрытии информации по этом делу, но развивать эту историю они уже не хотят.
"Мы решили больше не общаться с прессой", — заявили они.
Английской прессе запрещено упоминать имя бывшего сотрудника британской разведки Пабло Миллера, который еще в 90-е годы завербовал Сергея Скрипаля.
"Миллер может оказаться ключевой фигурой для того, чтобы понять, почему было совершено покушение на Скрипаля. Возможно, власти исходят из соображений его безопасности. Но с другой стороны, его имя было известно уже давно, так что это решение властей выглядит странно", — заявил Марк Холлингсуорт, автор книги "Лондонград. Из России с наличными".
Один из бывших агентов Миллера, Вячеслав Жарко, считает, что Скрипаль помогал британцам составлять скандальное досье на Трампа и пострадал из-за этого.
"Либо его решили зачистить заказчики, либо это могла быть месть со стороны компании Трампа, потому что у него тоже своя безопасность очень мощная. Ну, я считаю, что это очень такая самая правильная версия, которая только может быть", — отметил Жарко.
Интересно, что Пабло Миллер оказался в одном списке с заместителем директора лаборатории Портон Даун, откуда в марте прошлого года пошла информация про "Новичок". Документ выложили хакеры Anonymous, взломав файлы британского института госуправления, который координирует здесь антироссийскую пропаганду.
Один из последних перлов местных пропагандистов — статья в газете The Mail on Sunday, обвиняющая в шпионаже российского посла.
"Предпринята фронтальная атака на посольство и сотрудников, с тем чтобы сделать их "токсичными", с тем, чтобы сказать, что здесь работают только шпионы. Это, конечно, возмутительно", — заявил Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании.
Британскую прессу при этом совершенно не беспокоит, что дочь Сергея Скрипаля Юлию могут против ее воли использовать в шпионских играх.
"У нее есть подруга, которую зовут Гульнара. Она последний раз с Юлей виделась в июне месяце. Была сделана такая акция, что Гульнара приехала, Юлю привезли, они с ней встретились и потом Юлю увезли", — считает Виктория Скрипаль.
"Последний раз она звонила, когда у бабушки был юбилей, поздравила, сказала, что папа позвонит через три дня матери. Но он так и не позвонил", — рассказала Елена Скрипаль, кузина Юлии Скрипаль.
Соседи по московскому дому, где находится квартира Юлии Скрипаль, рассказали, как недавно эвакуировали ее машину.
"Машина стояла рядом с моей. Я выбежал, потому что они могли ее зацепить. Он говорит, что родственник и ее забирает", — рассказал сосед.
Спецслужбы прячут бывшего двойного агента от посторонних глаз. Скотланд-Ярд что-то расследует. Судя по тому, что представители полиции спустя год все еще призывают на помощь возможных свидетелей, особыми успехами похвастаться им пока нельзя.
Ранее по теме
-
Мэй приехала в Солсбери в годовщину атаки на Скрипалей5 часов назад
-
Год спустя Ольга Скабеева прошла по пути "Новичка" в Солсбери6 часов назад
-
МИД РФ: инцидент в Солсбери - это трюк с "дохлым котом"6 часов назад
-
Виктория Скрипаль не верит, что ее дядя жив10 часов назад
-
Захарова: дело Скрипалей доведут до конца15 часов назад
-
Скрипалей могли вывезти из Британии1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин подписал указ о приостановке ДРСМД
- Умер вокалист группы The Prodigy
- СК назвал причину смерти Децла
- Ольга Скабеева прошла по пути "Новичка" в Солсбери
- "Нафтогаз" опасается полной потери газового транзита
Самое читаемое
-
Убийца жены и сына расписал комнату кровью
- Прыжок с седьмого этажа: трое разбились, спасаясь от пожара
- Известный актер умер во время работы над новой ролью
- Роскачество рассказало, как нас слушают через микрофоны телефонов
- "Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил горнякам
Вести.Экономика
-
Стоит ли ждать новых стимулов от ЕЦБ? Ответ уже на этой неделе
- Прогноз: март окажется тревожным для рубля
- ФРС поменяла только слова: что происходит на самом деле?
- Кредитование: топ-10 самых добросовестных регионов России
- Миллионы баррелей нефти застряли в Атлантике из-за санкций США
Вести.Hi-tech
-
"Фейскоин" Цукерберга посоперничает с Gram Дурова
- Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
Авто.Вести.Ru
-
Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России
- В России владельцам "грязных" машин готовят новые штрафы
- ГИБДД хочет сделать открытыми данные об автомобилях
- В России стартовали продажи самого доступного Audi Q8
- На новый кроссовер Chery Tiggo 7 назвали российские цены
Недвижимость
-
Амнистия закончилась. На дачах наведут порядок
- Уборщики-экстремалы рассказали о самых страшных квартирах
- Не осилили: 5 впечатляющих мировых недостроев
- Банки не хотят выдавать ипотеку богачам
- Китайцы строят небоскреб поперек
- На Ямале лопнувшую трубу починили скотчем
Вести.Медицина
-
8 типов рака, которым болеют молодые
- Черный чай: польза для здоровья и возможные риски
- Говорят ученые: после 50 лет алкоголь становится менее вредным
- Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность
- От десертов на диете не нужно, и даже нельзя, отказываться
Вести в 20.00
-
Как поменяется жизнь россиян с 1 марта
- "Китовая тюрьма": судьба 100 белух и косаток остается под вопросом
- Универсиада в Красноярске стала рекордной по числу участников
Вести-Москва
-
Прокуратура и мэрия Москвы инициировали 10 уголовных дел о самострое
- Знаменитая артистка Лариса Лужина отмечает юбилей
- В столичном проекте "Бизнес-уикенд" приняли участие уже 30 тысяч школьников и студентов
- Парковка в Москве в праздники будет бесплатной
- Масленица началась: какими блинами будут угощать в столице?
- Пушкинский музей приглашает на выставку мастеров Лондонской школы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Второй случай в мире: родились невероятно редкие близнецы
- Она существует: найдены новые доказательства реальности Планеты X
- Новый мобильный биопринтер напечатает кожу прямо поверх раны
- Если кошка "невротик", то, вероятно, таков и её хозяин
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
"Крах во всех смыслах": судьба Ольги Будиной
- Известная актриса призналась, что влюбилась в Машкова с первого взгляда
- Родня нигерийского принца не признает его русскую вдову
- Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Директор московской школы назвал причину драки третьеклассниц
- Не факт, что брошенного в Лосином острове мальчика передадут бабушке
- Среднеазиатский вариант игры в поло ужаснул москвичей
- Шаманам, которые сожгли туши верблюдов, грозит до 5 лет тюрьмы
- Нелюбовь: девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка