Кремль ждет план спасения косаток и белух: пленники "китовой тюрьмы" серьезно больны

Инфекция, черные пятна и язвы на плавниках — тревожные симптомы изнывающих от скученности в "китовой тюрьме" косаток и белух подтвердили и продемонстрировали в Минприроды. В Кремле напомнили, что ждут отчета о решении проблемы морских млекопитающих до конца дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Когда же будет готова обещанная еще 1 марта дорожная карта?

Пленники "китовой тюрьмы" серьезно больны! Такие выводы сделали ученые, внимательно изучив фото и видео косаток и белух, отснятые в бухте Средней. Специалисты заметили пятна и даже язвы, которые могут быть признаком грибковых или вирусных инфекций.

"Если не изменить условия содержания, то, к сожалению, ряд животных могут не выдержать такую нагрузку. У них появятся другие заболевания системные, например, воспаление легких, поражение желудочно-кишечного тракта", — предупреждает доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина Татьяна Денисенко.

Эксперты уверены: виной всему — снижение иммунитета из-за стресса во время отлова и адаптации. Кроме того, на коже косаток были замечены порезы и гематомы, что может свидетельствовать о грубых нарушениях еще во время отлова.

"Отлов таких высокоорганизованных животных со сложной психикой, со сложной организационной структурой – это дело не очень гуманное, не очень этичное. Их содержание в неволе может быть оправдано только с точки зрения дальнейшей реабилитации животных. И их выпуска в естественную среду обитания", — заявил научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Роман Беликов.

Кроме косаток и белух здесь держат и моржей. По подозрениям зоозащитников, кроме взрослых особей в китовой тюрьме находятся еще совсем маленькие моржата. Выяснить это непросто: база тщательно охраняется.

Опять в бухте Средняя на базе, где содержат морских млекопитающих: косаток и белух, а по некоторым данным, здесь содержатся еще и моржи. Говорят, что в этом павильоне находятся несколько особей, правда, мы не знаем точное их число, но по крайней мере отчетливо слышим звуки животных и всплески воды. Но охрана не дремлет, журналистов остановили, дальше не пускают — вызвали полицию. Чем все это закончится?

Никаких жалоб на нас полицейским предъявлено не было. О том, сколько на базе моржей, нам так и не сообщили. Сейчас в Минприроде проводят консультации, как освободить узников "китовой тюрьмы". То, что это необходимо сделать, уже ни у кого сомнений не вызывает.

"Ряд ученых склоняется к тому, что определенное количество млекопитающих, в случае их выпуска в естественную среду, может погибнуть. Поэтому важно в срочном порядке разработать соответствующие методики, которые позволят адаптировать животных к их естественной среде", — призывает директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории Минприроды России Алексей Титовский.

Между тем, разбирательства в отношении четырех компаний, рассадивших больше сотни особей в тесные клетки, чтобы потом продать, продолжаются. Предпринимателей подозревают в незаконном промысле и создании неприемлемых условий для содержания морских млекопитающих.