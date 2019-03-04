Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
4 марта 201920:53 Андрей Колесников

Кремль ждет план спасения косаток и белух: пленники "китовой тюрьмы" серьезно больны

Инфекция, черные пятна и язвы на плавниках — тревожные симптомы изнывающих от скученности в "китовой тюрьме" косаток и белух подтвердили и продемонстрировали в Минприроды. В Кремле напомнили, что ждут отчета о решении проблемы морских млекопитающих до конца дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Когда же будет готова обещанная еще 1 марта дорожная карта?

Пленники "китовой тюрьмы" серьезно больны! Такие выводы сделали ученые, внимательно изучив фото и видео косаток и белух, отснятые в бухте Средней. Специалисты заметили пятна и даже язвы, которые могут быть признаком грибковых или вирусных инфекций.

"Если не изменить условия содержания, то, к сожалению, ряд животных могут не выдержать такую нагрузку. У них появятся другие заболевания системные, например, воспаление легких, поражение желудочно-кишечного тракта", — предупреждает доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина Татьяна Денисенко.

Эксперты уверены: виной всему — снижение иммунитета из-за стресса во время отлова и адаптации. Кроме того, на коже косаток были замечены порезы и гематомы, что может свидетельствовать о грубых нарушениях еще во время отлова.

"Отлов таких высокоорганизованных животных со сложной психикой, со сложной организационной структурой – это дело не очень гуманное, не очень этичное. Их содержание в неволе может быть оправдано только с точки зрения дальнейшей реабилитации животных. И их выпуска в естественную среду обитания", — заявил научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Роман Беликов.

Кроме косаток и белух здесь держат и моржей. По подозрениям зоозащитников, кроме взрослых особей в китовой тюрьме находятся еще совсем маленькие моржата. Выяснить это непросто: база тщательно охраняется.

Опять в бухте Средняя на базе, где содержат морских млекопитающих: косаток и белух, а по некоторым данным, здесь содержатся еще и моржи. Говорят, что в этом павильоне находятся несколько особей, правда, мы не знаем точное их число, но по крайней мере отчетливо слышим звуки животных и всплески воды. Но охрана не дремлет, журналистов остановили, дальше не пускают — вызвали полицию. Чем все это закончится?

Никаких жалоб на нас полицейским предъявлено не было. О том, сколько на базе моржей, нам так и не сообщили. Сейчас в Минприроде проводят консультации, как освободить узников "китовой тюрьмы". То, что это необходимо сделать, уже ни у кого сомнений не вызывает.

"Ряд ученых склоняется к тому, что определенное количество млекопитающих, в случае их выпуска в естественную среду, может погибнуть. Поэтому важно в срочном порядке разработать соответствующие методики, которые позволят адаптировать животных к их естественной среде", — призывает директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории Минприроды России Алексей Титовский.

Между тем, разбирательства в отношении четырех компаний, рассадивших больше сотни особей в тесные клетки, чтобы потом продать, продолжаются. Предпринимателей подозревают в незаконном промысле и создании неприемлемых условий для содержания морских млекопитающих.

Сейчас

18:30

В московском аэропорту Остафьево выкатился за ВПП Ан-26

16:02

Мэй приехала в Солсбери в годовщину атаки на Скрипалей

14:24

В Англии умер вокалист группы The Prodigy

14:20

МИД РФ: инцидент в Солсбери - это трюк с "дохлым котом"

13:48

Космические снимки могут стать доказательством в суде

11:15

На Красноярской ГЭС обнаружена сеть трещин

10:49

Пакистан опять продлил запрет на полеты

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Спустя год Скрипалей по-прежнему прячут от посторонних

Спустя год Скрипалей по-прежнему прячут от посторонних

35 минут назад
Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

4 часа назад
Хуан Гуайдо вернулся в Каракас

Хуан Гуайдо вернулся в Каракас

1 час назад
Смерть Кита Флинта из The Prodigy назвали самоубийством

Смерть Кита Флинта из The Prodigy назвали самоубийством

5 часов назад
В московском аэропорту Остафьево выкатился за ВПП Ан-26

В московском аэропорту Остафьево выкатился за ВПП Ан-26

2 часа назад
Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" скончался в 52 года

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" скончался в 52 года

4 минуты назад
Кредитование: топ-10 самых добросовестных регионов России

Кредитование: топ-10 самых добросовестных регионов России

14 часов назад
СК назвал причину смерти Децла

СК назвал причину смерти Децла

4 часа назад
Нужна помощь: Насте Крапиве необходимо дорогое обследование и план лечения

Нужна помощь: Насте Крапиве необходимо дорогое обследование и план лечения

12 часов назад
Завещание "беременной от Киркорова": объявился неожиданный претендент на наследство

Завещание "беременной от Киркорова": объявился неожиданный претендент на наследство

3 часа назад
"Шоу должно продолжаться". Судьба Михаила Трухина

"Шоу должно продолжаться". Судьба Михаила Трухина

6 часов назад
Самый сложный выбор и новая жизнь: захватывающее продолжение сериала "Акушерка" на "России"

Самый сложный выбор и новая жизнь: захватывающее продолжение сериала "Акушерка" на "России"

37 минут назад
"Кронос-квартет" сыграет в "Зарядье" мировую премьеру

"Кронос-квартет" сыграет в "Зарядье" мировую премьеру

7 часов назад
Хулио Иглесиас-мл. представит шоу Timeless в Доме музыки

Хулио Иглесиас-мл. представит шоу Timeless в Доме музыки

10 часов назад
Тараканы, мусор и дети: нехорошей квартирой в Балашихе занялся СК РФ

Тараканы, мусор и дети: нехорошей квартирой в Балашихе занялся СК РФ

35 минут назад
Кремль ждет план спасения косаток и белух: пленники "китовой тюрьмы" серьезно больны

Кремль ждет план спасения косаток и белух: пленники "китовой тюрьмы" серьезно больны

39 минут назад
Мусорная реформа: эксперты ОНФ вычислили коммунальщиков "повышенной хитрости"

Мусорная реформа: эксперты ОНФ вычислили коммунальщиков "повышенной хитрости"

52 минуты назад
Скрытое очарование: физики поймали новую необычную частицу

Скрытое очарование: физики поймали новую необычную частицу

1 час назад
Сотрудника предприятия "Роскосмоса" уволят за оскорбление жителей хрущевок

Сотрудника предприятия "Роскосмоса" уволят за оскорбление жителей хрущевок

1 час назад
Максим Орешкин: мне до уровня президента как до Луны

Максим Орешкин: мне до уровня президента как до Луны

1 час назад
Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

2 часа назад
На крыше киевского офиса Зеленского обнаружили прослушку

На крыше киевского офиса Зеленского обнаружили прослушку

2 часа назад
Двухлетний ребенок в Москве скончался от травмы головы

Двухлетний ребенок в Москве скончался от травмы головы

4 часа назад
Android 9 сделали доступным на десятках старых смартфонов

Android 9 сделали доступным на десятках старых смартфонов

4 часа назад
Канал "Наука" в начале 2019 года установил два рекорда

Канал "Наука" в начале 2019 года установил два рекорда

4 часа назад
В Польше разбился истребитель. Пилот катапультировался

В Польше разбился истребитель. Пилот катапультировался

5 часов назад
Четвероклассник московской школы избил одноклассника до бессознательного состояния

Четвероклассник московской школы избил одноклассника до бессознательного состояния

5 часов назад
Знаменитая артистка Лариса Лужина отмечает юбилей

Знаменитая артистка Лариса Лужина отмечает юбилей

5 часов назад
Как в кино: робот освоил невероятные трюки

Как в кино: робот освоил невероятные трюки

6 часов назад
Набиуллина разъяснила, чем ипотечные каникулы лучше страхования кредита

Набиуллина разъяснила, чем ипотечные каникулы лучше страхования кредита

6 часов назад
Масленица началась: какими блинами будут угощать в столице

Масленица началась: какими блинами будут угощать в столице

6 часов назад
Владельцам "грязных" машин готовят новые штрафы

Владельцам "грязных" машин готовят новые штрафы

6 часов назад
Москва следит за перемещениями горожан, закупая данные у сотовых операторов

Москва следит за перемещениями горожан, закупая данные у сотовых операторов

6 часов назад
Космические снимки могут стать доказательством в суде

Космические снимки могут стать доказательством в суде

7 часов назад
В Оренбуржье 35 человек отравились суши

В Оренбуржье 35 человек отравились суши

7 часов назад
"Роскосмос" проверит своего сотрудника, назвавшего жителей хрущевок скотобазой

"Роскосмос" проверит своего сотрудника, назвавшего жителей хрущевок скотобазой

7 часов назад
Упал и умер: в Габоне футболист погиб во время матча

Упал и умер: в Габоне футболист погиб во время матча

8 часов назад
На чердаке гостиницы в центре Москвы нашли скелет

На чердаке гостиницы в центре Москвы нашли скелет

8 часов назад
Универсиада-2019: россиянин Киселев победил в ориентировании на лыжах

Универсиада-2019: россиянин Киселев победил в ориентировании на лыжах

8 часов назад
Петербург, Сочи и еще 8 городов, где лучше всего отдыхать с детьми

Петербург, Сочи и еще 8 городов, где лучше всего отдыхать с детьми

9 часов назад
С кончик пальца: найдены останки родственника лягушки, обитавшей на планете во времена динозавров

С кончик пальца: найдены останки родственника лягушки, обитавшей на планете во времена динозавров

9 часов назад
Курение вредит эмбрионам на клеточном уровне

Курение вредит эмбрионам на клеточном уровне

9 часов назад
ГИБДД хочет сделать открытыми данные об автомобилях

ГИБДД хочет сделать открытыми данные об автомобилях

9 часов назад
8 марта в Москве потеплеет до плюс 8

8 марта в Москве потеплеет до плюс 8

9 часов назад
Рассекречен Honor 20: как будет выглядеть новый "доступный флагман" Huawei

Рассекречен Honor 20: как будет выглядеть новый "доступный флагман" Huawei

9 часов назад
Солнце уснуло на глазах изумлённых астрономов

Солнце уснуло на глазах изумлённых астрономов

10 часов назад
Уральские пенсионеры стали ландшафтными дизайнерами

Уральские пенсионеры стали ландшафтными дизайнерами

10 часов назад
Создатели Metro Exodus показали, как собрать бронепоезд "Аврора" из бумаги

Создатели Metro Exodus показали, как собрать бронепоезд "Аврора" из бумаги

10 часов назад
Новый Mercedes-Benz CLA: известны российские цены

Новый Mercedes-Benz CLA: известны российские цены

10 часов назад
В Турции футболист устроил резню прямо на поле

В Турции футболист устроил резню прямо на поле

10 часов назад
В чём отличие "сов" и "жаворонков" и почему вторым повезло больше

В чём отличие "сов" и "жаворонков" и почему вторым повезло больше

11 часов назад
Универсиада-2019: болельщица не досмотрела соревнования по керлингу из-за начавшихся родов

Универсиада-2019: болельщица не досмотрела соревнования по керлингу из-за начавшихся родов

11 часов назад
Диетолог рассказал, сколько блинов не повредит фигуре

Диетолог рассказал, сколько блинов не повредит фигуре

14 часов назад
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

25.02.2019 19:50
Рахманинов, Римский-Корсаков и Глазунов: праздничная программа оркестра Когана

Рахманинов, Римский-Корсаков и Глазунов: праздничная программа оркестра Когана

9 часов назад