Мусорная реформа: эксперты ОНФ вычислили коммунальщиков "повышенной хитрости"

Разница в тарифах за вывоз мусора между регионами достигает девяти раз. При этом в штате некоторых компаний всего один сотрудник, а есть и такие, где нет ни одного. Уставный капитал у них — 10-20 тысяч рублей, но контракты — многомиллионные. Все эти данные уже на столе у президента. Эксперты Общероссийского народного фронта сегодня подвели итоги масштабной проверки и рассказали, где в России уже перешли на новую систему сбора и переработки отходов, а где ограничились новой строчкой в платежке.

Мусор вывозят один раз, деньги берут дважды — такая ситуация в 36 российских городах. Коммунальщиков "повышенной хитрости" выявил Общероссийский народный фронт. Мусорная реформа стартовала 1 января. Но не все еще поняли, что цель — упорядочить отходы и расходы.

"По этим 36 городам информацию с конкретными платежками, с этим анализом мы также дополнительно направим в Генеральную прокуратуру. Мы понимаем, что людей вынуждают платить дважды за одну и ту же услугу", — говорит Михаил Развожаев, руководитель исполкома ОНФ.

А вот регионы-рекордсмены — они установили самые высокие в стране тарифы на вывоз коммунальных отходов. Теперь придется обосновать цифры. ОНФ ищет и находит все сомнительное в ходе мусорной реформы. Например, как компании, в которых всего один сотрудник или вообще ни одного, могут выиграть конкурс? Кто будет вывозить и перерабатывать отходы? А ведь среди региональных операторов таких малолюдных — каждый десятый.

"В конкурсах, которые проводятся за государственный, муниципальный счет, в этой части в обязательном порядке нужно навести порядок. Потому что, как я уже сказал, это влияет на стоимость платежки, на стоимость тарифа для населения", — объясняет Антон Гетта, координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы РФ.

Екатеринбург. Здесь разбирают завалы. Мелкие фирмы разгружали мусоровозы, где придется, годами и совершенно безнаказанно. Теперь единый региональный оператор везет отходы на переработку. Детские домики, скамейки, даже изящные ограждения в центре города — все сделано из старых пластиковых бутылок.

Деньги из мусора (и немалые) уже получают. Топливо, пластиковая крошка, из которой можно отлить что угодно, картон, бумага — в этом суть мусорной реформы — глубокая переработка.

"Мы должны сформировать такую карту, когда при минимальных финансовых затратах создать максимально эффективную систему обращения с коммунальными отходами", — рассказывает Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ.

Мусорная реформа должна затронуть даже отдаленные поселки. Например, из Териберки мусор забирают на переработку в Мурманск — это выгодно. Отходы сами по себе становятся товаром, за счет которого можно снизить коммунальные платежи. Людей просят лишь об одном — сортировать мусор там, где уже появились специальные контейнеры.