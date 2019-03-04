Роды без страховки в Таиланде обошлись российской паре в огромную сумму

Российские дипломаты в Таиланде пытаются помочь семейной паре из Бурятии, которая приехала на курорт без медицинской страховки. Хотели сэкономить, но преждевременные роды в местной клинике обошлись в огромную сумму. В разы больше чем стоил бы сам страховой полис.

Кристина вместе с новорожденной дочерью не покидает стен клиники. Беременность протекала без отклонений и молодожены из Бурятии решились на первое совместное путешествие: из холодного Северобайкальска на остров Пхукет. Но вместо двух недель отдыха — они вот уже почти два месяца в больнице.

"Мы ждали появления малыша. Поездку в Таиланд мы все подарили им на свадьбу, хотели, чтобы они загорели, отдохнули и вернулись", — рассказала Татьяна Пантелеева, мать Кристины.

Через неделю после прибытия девушке внезапно стало плохо. Скорая увезла её в медпункт, уже затем больница, где на свет гораздо раньше срока появилась дочь весом чуть более семисот граммов. Ей немедленно требовалась квалифицированная помощь медиков. Но страховку на время поездки в Таиланд пара не оформила.

Сегодня каждые сутки пребывания в клинике обходятся как минимум в тридцать две тысячи рублей.

"Мы не знали, останется ли ребенок жив или нет. Каждый прожитый день это была победа. Не столь важны сейчас деньги, как здоровье ребенка. Готовы на все, только бы ей стало лучше", — говорит Вазген Ширванян.

Перевезти ребенка в Россию сегодня можно только спецбортом. Обойдется это в несколько миллионов рублей, но у семьи нет таких денег. Им уже пришлось выставить на продажу автомобиль и бизнес. Средства на оплату услуг клиники на малой родине собирают и родственники.

"Большое спасибо простым людям, которые нам помогают по сей день. Никому бы не хотелось пожелать оказаться в такой ситуации", — говорит Карина Ширванян, сестра отца ребенка.

Врачи уверены, такой ситуации можно было избежать — путешествия на поздник сроках беременности могут быть опасными и для мамы, и для ребенка.

"Если вы чувствуете, что дело приближается к родам, и времени остается не так много, и уж тем более, если есть какие-то малейшие предвестники, которые говорят, что роды могут скоро произойти, конечно, не надо не летать, ни ехать", — пояснил Михаил Ковалев, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии.

Но если всё же решились на путешествие, необходимо обязательно оформить медицинскую страховку — она могла бы покрыть часть расходов. Многие страховые компании сегодня предлагают специальные программы для беременных.

"Либо вы принимаете решение предоставить свою защиту страховым компаниям, либо вы обладаете средствами, которые гарантируют вам предоставление медицинской помощи в другой стране", — разъяснил Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков.

Сейчас девочка находится на искусственной вентиляции легких и самостоятельно пока дышать не может. С момента рождения она набрала около трехсот граммов.

Чтобы нормально перенести перелет, девочка должна весить не меньше двух килограммов. Достичь такого веса, по прогнозу врачей, она сможет примерно к середине апреля. Вопрос в том, какого размера к этому времени достигнет счет за медицинскую помощь.