Самый сложный выбор и новая жизнь: захватывающее продолжение сериала "Акушерка" на "России"

Долгожданное продолжение остросюжетной мелодрамы "Акушерка. Новая жизнь". Сможет ли сильная и целеустремленная женщина, героиня блистательной Ирины Пеговой, обрести личное счастье? Все перипетии захватывающего сюжета 4 марта в 21.00 на канале "Россия 1".

Она борется за чужую жизнь и спасает чужое счастье. Врач-акушер от Бога, так полюбившаяся зрителям героиня Ирины Пеговой возвращается на экраны. Успешная карьера, взрослая дочь и любимый мужчина — она достигла, кажется, всего, о чем можно мечтать. Но судьба приготовила новые испытания.

В новом сезоне — еще больше драматических поворотов. Честная, справедливая, преданная своему делу, что для других подвиг — для нее врачебные будни. Каждый день главная героиня сериала режиссера Станислава Либина Татьяна Скворцова принимает судьбоносные, волевые решения. Но на этот раз придется сделать, пожалуй, самый сложный выбор: между жизнью пациентки и любимого человека. Срочная помощь нужна обоим.

Эти истории — будто из жизни. Будни главврача больницы, где правда в каждом кадре. За достоверностью следили врачи-консультанты на съемочной площадке.

"Дико интересно, как мир настоящих врачей влиял даже на наш сценарий. Мы снимали в настоящих больницах, с настоящими врачами, которые нам здесь ассистировали, учили нас резать, зашивать, принимать роды. Если случится в какой-то ситуации, что кто-то будет при мне рожать, то я вообще, сто процентов, смогу помочь", — уверена заслуженная артистка России Ирина Пегова.

Она, кажется, обрела долгожданное счастье, но усомниться в любви придется снова. Пока бывший муж готовится к свадьбе, ее личная жизнь трещит по швам: предает тот, кому доверяла больше всего.

- Я не могу предложить тебе отношений, пока не могу"

- У меня начинается новая жизнь!

Захватывающее продолжение сериала "Акушерка" – с 4 марта на телеканале "Россия".