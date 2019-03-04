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4 марта 201920:57 Дмитрий Блинников

Тараканы, мусор и дети: нехорошей квартирой в Балашихе занялся СК РФ

Следственный комитет по Московской области завел дело о халатности против должностных лиц в Балашихе, которые никак не реагировали на проживание семьи с четырьмя детьми в антисанитарных условиях. Соседи жаловались, что из квартиры расползаются тараканы, родители злоупотребляют алкоголем, а дети — без присмотра. При этом ни органы опеки, ни участковый до последнего времени ничего не предпринимали.​

Стены помыли, провели дезинсекцию. Годами в подъезде ползали тараканы, текли нечистоты. Только после сюжета программы "Вести" здесь появились уборщики. Остался только запах.

- Если закрыть дверь, окна — все! Две минуты — и у соседей начинается рвотный рефлекс.

Жильцы дома опасаются, что шум утихнет, и о них забудут. Тем более, что семья Мальцевых — виновник антисанитарии — продолжает жить в своей квартире.

Хозяева снова пустили нас к себе. Четверых детей отправили гулять на улицу. Внутри горы мусора, насекомые и собаки. Мальцевы устроили свалку в муниципальной квартире, долг за коммунальные услуги 1 миллион рублей, а их до сих пор не выселили. Соседи пишут жалобы в администрацию, но все остается по-прежнему.

- Там вообще ужас! Я ходил и спросил: долго будет продолжаться этот бардак. А мужчина, хозяин говорит: так было и так будет!

Жильцы дома сегодня пошли на прием к главе города, но услышали, что руководства нет.

- Записали и сказали, чтобы через полгода приходили.

После появления съемочной группы чиновники сразу нашлись и сообщили, что Мальцевых обязали привести квартиру в порядок.

"По закону уведомлений должно быть не менее двух. Если после этого наниматель муниципального жилья не выполнит заявленных требований, тогда начнем судебные процедуры", — объясняет Сергей Кривошеев, начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации города Балашиха.

Пока коммунальщики отмывают подъезд, собак развозят по приютам.

- В Интернете клич кинули, животных вывозят.

- Но детей из этого ужаса никто не забирает?

- Нет, дети остаются. Видела сейчас двоих, как ходили, так и ходят.

Четверо детей Мальцевых по-прежнему живут как в хлеву, плохо одетые, голодные. Соседи просили администрацию взять семью на контроль. Информацию передали в отдел опеки. С журналистами там общаться отказались.

- Я не могу давать интервью, отвечать на какие-либо вопросы, в министерство обращайтесь.

В министерстве от интервью тоже отказались, ограничились письменным ответом, что занимаются только детьми-сиротами: "Считаем целесообразным обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства".

Но поговорить с сотрудниками комиссии журналистам не удалось. Внутри никого, дверь закрыта. В итоге так и осталось непонятно, кто должен заняться детьми. Следственный комитет, тем временем, возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

"Затребованы документы о служебной деятельности участкового. Из жилищной комиссии и управляющей компании затребована информация о принятых мерах по жалобам людей. Предстоит дать правовую оценку всем действиям и бездействию должностных лиц", — сообщили в Следственном комитете РФ.

Проверят и работу администрации, которая, по словам жильцов дома, не принимала жалоб на антисанитарию.

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