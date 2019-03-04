Футболиста "Спартака" Глушакова не устроил размер алиментов

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков не согласился с решением суда в части размера алиментов, по которому он одолжен отдавать бывшей супруге одну треть всех своих доходов. Футболист подал апелляцию.

"Глушаков обжаловал решение суда от 5 февраля в части размера алиментов", – приводит слова пресс-секретаря суда Людмилы Косныревой Sports.ru.

Напомним, что в феврале 2019 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск о разводе спартаковца с супругой Дарьей.