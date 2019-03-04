Глава бренда одежды Ted Baker ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах

Основатель британского бренда модной одежды Ted Baker Рэй Кельвин был вынужден уйти в отставку из-за "неуставных" отношений с подчиненными. Мужчина отверг все обвинения, но все равно решил покинуть свой пост, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Во время отпуска Кельвина в декабре 2018 года его коллеги создали в петицию с призывом остановить недопустимые отношения внутри компании. Главу бренда Ted Baker обвинили в том, что он приставал к молодым сотрудницам компании против их воли, распускал руки и позволял себе неуместные комментарии.

По словам сотрудников Ted Baker, предыдущие подобные обвинения руководством компании игнорировались.

В настоящий момент ведется внутреннее расследование, связанное с обвинениями, выдвинутыми против Кельвина.

Бренд Ted Baker был основан Рэем Кельвином в 1988 году. Первый магазин появился в шотландском Глазго. Сейчас у фирмы 550 точек по всей планете.