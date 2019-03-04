Джонни Депп рассказал, что его бывшая изменяла ему Илоном Маском

55-летний актер Джонни Депп рассказал, что его бывшая жена, актриса Эмбер Херд, начала изменять голливудской звезде с бизнесменом Илоном Маском уже через месяц после свадьбы в 2015 году. Основатель Tesla эту информацию отрицает, сообщает People.

В настоящий момент между Деппом и Херд идет суд. Актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, тот подал на нее встречный иск в 50 миллионов долларов за клевету.

Депп утверждает, что Илон Маск приезжал в гости к его жене, когда звезда "Пиратов Карибского моря" находился на съемках. Кроме того, актер утверждает, что Маск был вместе с Херд в доме пары в Лос-Анджелесе в ту ночь, когда актриса обнародовала свидетельства побоев, которые Депп якобы нанес ей.

Адвокаты Маска утверждают, что Эмбер Херд и Илон Маск начали встречаться только в мае 2016 года, когда отношения актрисы и Деппа уже дали трещину. Защита основателя Tesla обвиняет Деппа в том, что он пытается заставить свою бывшую жену замолчать.