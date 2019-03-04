Хоккеисты ЦСКА первыми на Западе вышли в следующий раунд плей-офф

В Подольске завершилась игра серии плей-офф между местным "Витязем" и московским ЦСКА. Гости одержали победу со счетом 3:1 и вышли в следующий раунд Кубка Гагарина. Для этого армейцев потребовалось провести всего четыре встречи.

У победителей дубль оформил Михаил Григоренко. Также за ЦСКА отличился Кирилл Капризов, чей гол получился очень эффектным. У проигравших единственную шайбу на свой счет записал Артем Швец Роговой.

Хоккейная красотища от Кирилла Капризова 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/Ip5Ia5niKi — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 4 марта 2019 г.

Красно-синие добились победы в серии со счетом 4:0 и первыми в Западной конференции вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.