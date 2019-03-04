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Отравление Скрипалей 45 минут назад
Александр Яковенко: В диалоге с Лондоном нужно поставить все точки над i
В британский МИД был отправлен подробный доклад по делу Скрипалей с освещением всех вопросов, на которые британская сторона упорно не отвечала на протяжении всего года расследования. Об этом сообщил в прямом эфире программы "60 минут" посол России в Великобритании Александр Яковенко.
Также доклад был разослан всем парламентариям. Из документа можно получить полное представление о том, что произошло за текущий период: дана вся хронология событий и аргументация обеих сторон — британской и российской.
Яковенко обратил внимание на то, что против России ведутся постоянные информационные кампании: "Сначала была мощная кампания по поводу Литвиненко, окончившаяся закрытым следствием. Потом нас обвиняли во всех смертных грехах в Сирии. Затем была Украина – 2014 год. Следом на посольство повесили Brexit. С момента отравления Скрипалей прошел год, нет никаких результатов по следствию, мы не имеем доступа к нашим людям и все покрыто мраком. Британцы подошли к ситуации, когда вышедший доклад может заставить простых граждан задуматься: почему их правительство не отвечает ни на какие вопросы?"
Но вместо ответов можно наблюдать, как пресса Великобритании буквально атакует Александра Яковенко "разоблачениями". Вышло огромное количество злейших публикаций провокационного характера. Газета The Guardian сообщила о якобы "беспорядочном и беспрецедентном движении у российского посольства в Кенсингтоне за несколько дней до отравления Скрипалей".
Издание The Mail on Sunday пошло дальше, обвинив Яковенко в том, что он был когда-то советским шпионом, высланным из США во время чистки агентов в разгар холодной войны, а теперь работает в таком же качестве на территории Великобритании.
В ответ на обвинения российский посол заявил, что все это – ложь, и при желании данную информацию легко и быстро можно проверить одним звонком американцам.
"Я считаю, что нужно поставить все точки над i. С наглой ложью нельзя соглашаться. На всякое вранье нужно давать четкий и исчерпывающий ответ. Думаю, что прочитавшие эти статьи британцы чувствуют себя неудобно за свою прессу и за свое правительство, которое молчит", — отреагировал Яковенко.
В The Mail on Sunday российским посольством было направлено официальное письмо с требованием извинений за клевету. Но пока извинения не поступили.
Тем не менее, посол выразил уверенность в том, что от официального Лондона все же поступит адекватная реакция.
"В данном случае речь идет о престиже Великобритании, о двусторонних отношениях, которые сложно выстраивать со страной в отсутствии политической культуры и элементарных журналистских приличий", — заключил Яковенко.
Отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса "Новичок". Лондон обвинил в покушении Москву. Россия, в свою очередь, отвергает все обвинения и утверждает, что британская сторона отказывается от сотрудничества по этому делу.
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