В Китае задержан обвиняемый в шпионаже канадский дипломат

Задержанный в Китае бывший канадский дипломат Майкл Ковриг подозревается в шпионаже и хищении гостайн. Он был задержан в декабре 2018 года вместе с бизнесменом Майклом Спавора. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо серьезно обеспокоен обвинениями в их адрес, которые публикуют китайские СМИ.

Трюдо считает, что канадцы задержаны без достаточных на то юридических оснований. Майкл Ковриг работал дипломатом в Пекине и в Гонконге, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, напоминает "Интерфакс".

По мнению китайских журналистов Спавора предоставлял Ковригу секретные сведения. На Западе связали аресты двух канадцев и приговор к смертной казни третьего канадского подданного Роберта Ллойда Шелленберга с задержанием 1 декабря по американскому запросу в Канаде финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Она также обвиняется в краже технологических секретов. Мэн Ваньчжоу была по решению суда отпущена под залог. Женщина подала против Оттавы гражданский иск. Между тем, 2 марта Канада начала процедуру передачи китаянки в США.