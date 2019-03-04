СКА обыграл "Спартак" в овертайме и сравнял счет в серии

В Москве столичный "Спартак" не смог справиться во второй раз подряд с санкт-петербургским СКА в рамках первого раунда Кубка Гагарина. Красно-белые уступили гостям в овертайме со счетом 2:3. Серия переезжает в Санкт-Петербург.

К середине третьего периода гости вели со счетом 2:0 усилиями Наиля Якупова и Василия Токранова. Тем не менее хозяева льда сумели перевести игру в овертайм. За спартаковцев отличились Евгений Кулик и Энвер Лисин. Однако в первом дополнительном периоде Давид Рундблад принес армейцам победу в матче.

Пятая игра первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между "Спартаком" и СКА пройдет в Санкт-Петербурге 6 марта. Счет в серии ничейный – 2:2.