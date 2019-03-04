Названа главная причина вымирания растений и животных

Исследователи из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что вмешательство человека в природу не просто не прошло даром для окружающей среды, а оказалось для нее губительно. Именно по вине людей вымирают растения и животные, сообщает Eureka Alert.

Европейские ученые назвали главной причиной вымирания современных растений и животных так называемые инвазивные виды, то есть, разновидности организмов, которые были занесены человеком в непривычные для них зоны обитания.

Такой вывод исследователи сделали, опираясь на сведения из Красной книги 2017 года, а также многовековые архивные данные (ученые докопались до записей, которые датировались началом XVI века).

Появление новых видов животных и растений создало более напряженную конкурентную среду, что привело к исчезновению 126 старых видов (13 процентов от 953 отмеченных за изученный период вымираний).

Как минимум частично по вине инвазивных видов произошли около 300 вымираний, 42 процента из них – по причине вторжения инвазивных видов.

Инвазивные виды привели к исчезновению 34,4 процента вида животных и 25,5 процента – растений. Для сравнения, использование биологических ресурсов человеком привело к вымиранию 18,8 процента животных и растений.