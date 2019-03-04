Forbes назвал самых богатых в мире мужчину и женщину
Приятное занятие — считать деньги. Только эксперты Forbes считают чужие деньги. Журнал составил новый рейтинг богачей. Его второй год подряд возглавил глава компании Amazon Джефф Безос. Он один из четверки, которая за 20 последних лет были самыми богатыми людьми планеты.
Основатель холдинга Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет был на вершине один год. Три года с 2010-го по 2013-й рейтинг миллиардеров возглавлял мексиканский предприниматель Карлос Слим, отмечает ТАСС. И 12 раз лидерство в соревновании кошельков одерживал основатель Microsoft Билл Гейтс.
В начале 2019 года состояние Безоса было оценено в 112 миллиардов долларов, что позволило ему обойти Гейтса с его 90 миллиардами. Но счастье Безоса не может быть вечным: миллиардер разводится. Его супруга может лишить торговца половины состояния, а это означает неизбежную потерю лидерства в списке миллиардеров.
Но этот же развод сделает его супругу Маккензи богатейшей женщиной планеты. Она потеснит в этом статусе наследницу французской косметической империи L'Oreal Франсуазу Бетанкур Майерс. Майерс — единственная внучка изобретателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур. Сама Лилиан Бетанкур 14 лет подряд возглавляла список богатейших дам мира, начиная с 1987 года.
Сейчас состояние Франсуазы Бетанкур Майерс оценивается в 49,3 миллиарда долларов. Это 15-е место в общем списке миллиардеров. За год она нарастила свое состояние на 17 процентов. Это 7,1 миллиарда долларов.
Безос обменивался интимными фотографиями с актрисой Санчес. Эта переписка и отношения стоили семей обоим. Санчес сейчас разводится с бизнесменом Патриком Уайтселлом.
В 2018 году богатейшей женщиной в рейтинге Forbes самой богатой считалась дочь основателя сети гипермаркетов Walmart Элис Уолтон. Ее состояние издание оценило в 46 миллиардов долларов.
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