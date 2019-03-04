Баскетболисты "Химок" одолели ЦСКА благодаря 37 очкам Шведа

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся матч принципиальных соперников – подмосковных "Химок" и столичного ЦСКА. Армейцы в гостях уступили сопернику в овертайме со счетом 72:73.

В составе победителей 37 очков набрал Алексей Швед, недавно оправившийся после травмы. Он же стал самым результативным игроков встречи. В составе ЦСКА лучшим был Уилл Клайберн. В его активе 17 баллов.

В турнирной таблице турнира по-прежнему лидируют красно-синие. "Химки" занимают четвертое место.