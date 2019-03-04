Защитник "Зенита" Ракицкий не получил вызова в сборную Украины

Футболиста санкт-петербургского клуба "Зенит" Ярослава Ракицкого не оказалось в списке игроков сборной Украины, вызванных на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команд Люксембурга и Португалии. Он не был включен в украинский состав во второй раз подряд.

Первый раз Ракицкий не получил вызова в ноябре 2018 года, сообщает ТАСС. Тогда уже было известно, что футболист собирается перейти из донецкого "Шахтера" в "Зенит". Его переход в российский клуб состоялся в январе 2019 года и вызвал бурю негодования у части болельщиков сборной Украины.

Состав национальной команды на отборочные матчи Европы-2020 был опубликован на официальном сайте Федерации футбола Украины.