Китайский пассажирский борт экстренно приземлился в Анадыре

Из-за срабатывания пожарной сигнализации выполнявший рейс из Пекина в Лос-Анджелес самолет китайской авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в городе Анадыре.

Службы аэропорта обеспечили благополучное приземление самолета, на борту которого находились 188 пассажиров. Эвакуация людей производилась по надувным трапам, пострадавших нет. В настоящее время решается вопрос об их размещении в транзитной зоне воздушной гавани и в гостиницах города, передает ТАСС.

По последним данным, информация о пожаре на борту не подтвердилась. Для выяснения информации о том, когда в Анадырь прилетит резервный борт, чтобы выдать все необходимые разрешения, представители Росавиации связалась с руководством авиакомпании Air China.