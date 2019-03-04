"Торпедо" во втором овертайме сломило сопротивление "Барыса"

В Нижнем Новгороде завершилась четвертая игра серии плей-офф между местным "Торпедо" и астанинским "Барысом". Хозяева льда добились победы во втором овертайме со счетом 5:4. Автором победного гола стал Владимир Галузин.

Уже к 17-й минуте первого периода "Барыс" забросил три безответные шайбы в ворота нижегородцев. За гостей отличились Патрис Кормье, Павел Аскользин и Мэттью Фрэттин.

Однако во втором отрезке игры хозяева льда сумели отквитать два гола усилиями Антона Волченкова и Михаила Варнакова. В третьем периоде Кертис Волк довел счет до 4:2 в пользу "Барыса". В концовке матча Дамир Жафяров и Денис Паршин забросили по шайбе и сумели перевести игру в овертайм. В первом дополнительном периоде соперникам отличиться не удалось. А вот во втором овертайме бросок Владимира Галузина в большинстве принес победу нижегородской команде.

Следующая игра между "Барысом" и "Торпедо" состоится в Астане 6 марта. Счет в серии стал ничейным – 2:2.