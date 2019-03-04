Forbes назвал лучшие банки

Американское издание Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков разных стран, основываясь в основном на мнении о них клиентов. Такой рейтинг был составлен журналом впервые.

Основным критерием оценки была удовлетворенность клиентов работой банков, передает ТАСС. Кроме того, учитывали доверие к кредитным организациям, предлагаемые ими условия, уровень обслуживания, цифровые услуги и финансовые консультации. В каждой из стран определены от пяти до 60 лучших банков.

В России авторы исследования выделил 20 лучших банков: Московский кредитный банк, "Юникредит", банковская группа "Райффайзен", Сбербанк, банк "Кубань Кредит", "Ситибэнк", банк ВТБ, "Почта Банк", банк "Ак Барс", Уральский банк реконструкции и развития, Азиатско-Тихоокеанский банк, Альфа-банк, Газпромбанк, "Тинькофф банк", Россельхозбанк, банк "Хоум кредит", банк "Уралсиб", банк "Санкт-Петербург", Кредит Европа Банк и Росбанк.

В международном рейтинге самые высокие позиции заняли нидерландский финансовый конгломерат ING Group и американский Citibank.