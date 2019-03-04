Владимир Джабаров: американцы, к сожалению, нас не слышат

В начале февраля Штаты вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. И вот сейчас Россия официально приостанавливает выполнение обязательств. Такой указ подписал Владимир Путин.

Всё это потому, что Штаты нарушили свои обязательства, отмечает телеканал "Россия 24". И возобновят Договор только, когда Вашингтон их устранит. Тем же указом Владимир Путин поручил МИДу направить государствам участникам договора уведомление о том, что Москва приостанавливает его выполнение.

"Мы практически лишь повторили то, что уже сделали американцы, мы вынуждены, потому что американцы, к сожалению, нас не слышат. Поэтому это абсолютно нормальная мера, и я думаю, что все страны это поймут правильно. Президент сказал, что не будут размещаться ракеты в Европе этого класса, если Америка первая этого не сделает. Если они это сделают — ответ симметричный. Мы знаем, что они размешают ПРО в других странах, понимая, что эти установки могут использовать для "томагавков", — пояснил Владимир Джабаров, член Совета Федерации.