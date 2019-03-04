Дмитрий Медведев: наш ядерный арсенал - это фактор сдерживания

Дмитрий Медведев в интервью газете "Люксембургер ворт" подчеркнул, что в отличие от США — военная доктрина России направлена исключительно на обеспечение эффективной обороны.

"Мы, естественно, стремимся иметь самое современное и эффективное оружие. Но, еще раз повторю – не для того, чтобы нападать. У нас – если хотите, генетическое неприятие войны. Мы рассматриваем наш ядерный арсенал исключительно как фактор сдерживания, гарантию национальной безопасности России. Это закреплено и в нашей военной доктрине, которая носит сугубо оборонительный характер. Это открытый документ, и любой желающий может с ним ознакомиться. И, кстати, совсем не Россия, а Соединенные Штаты Америки выходят из базового договора в сфере глобальной безопасности – ДРСМД. Именно поэтому Президент России в качестве зеркального ответа подписал Указ о приостановке выполнения ДРСМД до устранения США допущенных ими нарушений своих обязательств", — цитирует Дмитрия Медведева телеканал "Россия 24".