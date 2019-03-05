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Договор о РСМД 29 минут назад
5 марта 201900:10
Глава Генштаба МО РФ Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой вопросы безопасности
Вопросы стабильности и безопасности, в том числе касающиеся договоров о ракетах средней и меньшей дальности и сокращении стратегических наступательных вооружений обсудили в Вене начальник Генштаба России Валерий Герасимов с председателем начальников штабов США Джозефом Данфордом.
Стороны обменялись оценками происходящего, обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнув важность продолжения совместной работы по предотвращению инцидентов, сообщает телеканал "Россия 24".
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