Глава Генштаба МО РФ Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой вопросы безопасности

Вопросы стабильности и безопасности, в том числе касающиеся договоров о ракетах средней и меньшей дальности и сокращении стратегических наступательных вооружений обсудили в Вене начальник Генштаба России Валерий Герасимов с председателем начальников штабов США Джозефом Данфордом.

Стороны обменялись оценками происходящего, обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнув важность продолжения совместной работы по предотвращению инцидентов, сообщает телеканал "Россия 24".