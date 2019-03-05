В Астане стартует командный чемпионат мира по шахматам

Мужская и женская сборные России 5 марта проведут первые матчи на командном чемпионате мира по шахматам, который пройдет в Астане. Российские шахматисты в стартовом раунде сразятся с иранцами. Женская команда встретится с соперницами из Казахстана.

За сборную России выступят Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Ольга Гиря и Александра Горячкина.

Соревнования пройдут по круговой системе. Турнир завершится 14 марта. Напомним, что женская сборная России является действующим чемпионом мира.