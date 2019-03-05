В Каракасе вспыхнули беспорядки

В столице Венесуэлы во время проходящего там карнавала десятки молодых людей начали закидывать камнями бойцов Национальной гвардии. До этого неизвестные в карнавальных масках к югу от центра Каракаса бросили в толпу несколько шашек со слезоточивым газом и скрылись.

Эти нападения привели к тому, что люди в панике стали покидать места событий, передает ТАСС. Нервозности людей способствовало и то, что во время инцидента толпе раздавались хлопки, похожие на выстрелы из пневматического оружия. Сотрудники полиции начали задержания активных участников беспорядков. В ходе беспорядков ранения получили четверо полицейских, один из которых находится в тяжелом состоянии. Задержаны около 10 человек. Правоохранители перекрывают улицы и пытаются взять ситуацию под контроль.

В Венесуэле 28 февраля начались длинные выходные, которые продлятся до 5 марта. Они приурочены к Великому посту, который начинается 6 марта. Во время таких выходных в стране традиционно проводятся карнавалы и шествия.