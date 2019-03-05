Тренер ЦСКА Никитин: потратили много сил в серии с "Витязем"

Главный тренер столичного ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о серии плей-офф с подмосковным "Витязем". Красно-синие в Подольске добились четвертой победы подряд и первыми в Западной конференции пробились в следующий раунд Кубка Гагарина.

"Все игры были тяжелые. Команда хорошо и организованно играла, мы потратили много сил и эмоций, поэтому довольны, что закончились эти четыре матча", – цитирует Никитина ТАСС.

Напомним, что 4 марта в Подольске ЦСКА обыграл "Витязь" со счетом 3:1 и добился победы в серии – 4:0. Соперник армейцев по второму раунду плей-офф определится позднее.