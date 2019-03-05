В Казани горит склад древесины

В понедельник, 4 марта, поздно вечером в Казани вспыхнул пожар на складе древесины. К настоящему времени площадь возгорания достигла 5, 6 тысячи квадратных метров.

Жилых домов рядом с загоревшимся складом нет, передает ТАСС. Угроза распространения огня на соседние строения была снята подачей стволов на защиту. Пострадавших нет, угрозы для населения города нет. Причина возникновения пожара устанавливается.