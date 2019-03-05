У футболиста "Бордо" Калу требуют выкуп за похищенную мать

27 февраля была похищена мать полузащитника французского "Бордо" и сборной Нигерии Самуэля Калу. Позже неизвестные связались с футболистом и потребовали выкуп, заверив его, что вернут родственницу в целости и сохранности. Цена вопроса – 15 миллионов нигерийских найр (около 42 тысяч долларов).

"Похитители потребовали выкуп в размере 3 миллионов нигерийских найр и заверили нас, что ее отпустят. Теперь они просят 15 миллионов", – цитирует Калу РИА Новости.

В настоящий момент комиссар полиции штата Абия начал расследование по факту исчезновения матери футболиста.