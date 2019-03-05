США лишают Турцию и Индию торговых льгот

В уведомлении президента США Дональда Трампа, направленном в американский конгресс, говорится, что глава американской администрации намерен отменить льготный режим торговли с Турцией и Индией . Это решение может оказать серьезное негативное влияние на экспорт товаров этих стран в США.

В документе уточняется, что решение по Турции было принято на основании уровня экономического развития страны. По словам Дональда Трампа, за последние 45 лет, в течение которых Турция получает льготы в рамках Всеобщей системы тарифных преференций, экономика страны сильно выросла и диверсифицировалась, повысился уровень доходов на душу населения, снизилась бедность, возросла диверсификация экспорта как по странам, так и по секторам экономики, передает РИА Новости.

Поясняя решение о лишении торговых льгот Индии, президент США отметил, что такой шаг предпринимается в связи с тем, что после активного взаимодействия между Соединенными Штатами и правительством Индии он решил, что Индия не смогла гарантировать Соединенным Штатам, что обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам своей страны, как это предусмотрено в рамках договоренностей, сообщает ТАСС.

Всеобщая система тарифных преференций в рамках ВТО предполагает односторонние торговые льготы для развивающихся стран.