Анатолий Антонов: хакеры из США атаковали Россию

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что несколько дней назад были зафиксированы 3 миллиона кибератак на российские IP-адреса, произведенных с территории Соединенных Штатов. По словам дипломата, Россия хотела бы обсудить этот вопрос с американскими коллегами, чтобы узнать, кто именно стоит за этими атаками.

"Никто не знает об этом, но это реальность. Должен я говорить сегодня, что США вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации?" – цитирует высказывание посла, сделанное в ходе выступления на площадке Стимсон-центра в Вашингтоне, РИА Новости.