НХЛ. Экс-вратарь СКА помог "Эдмонтону" одолеть "Баффало" в гостях

Матчем между "Баффало Сэйбрз" и "Эдмонтон Ойлерз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Нефтяники" на выезде сумели добиться победы со счетом 4:3. Вратарь гостей Микко Коскинен, выступавший ранее за питерский СКА, отразил в этой встрече 35 бросков.

В составе "Эдмонтона" заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль, Зак Кассиан, Дарнелл Нерс и Кайл Бродзяк. У проигравших дубль оформил Джек Айкел. Еще одна шайба оказалась на счету Кейси Миттелштадт.

"Ойлерз" занимают 11-е место в Западной конференции, набрав 65 очков после 66 игр. "Баффало" с 68 баллами расположилось на той же позиции в турнирной таблице Востока.